Premiere für das Maschgerschaugn in Ranggen

AT

, Ranggen AT

Gemeindesaal , Ranggen AT

In der heutigen Printausgabe wurde über eine Fasnachtsveranstaltungin Ranggen berichtet – der Termin stimmt, Veranstalter ist allerdings nicht die Musikkapelle, sondern die Brauchtumsgruppe Ranggen (BGR). Wir bitten für dieses Versehen um Nachsicht.

Hier sind also die richtigen Fakten und gute Gründe, warum man am Samstag, dem 18. Februar 2017 im Gemeindesaal Ranggen sein sollte:

Die Brauchtumsgruppe Ranggen veranstaltet heuer zum 1. Mal ein großes Maschgererschaugn im Mehrzwecksaal Ranggen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Die Flaurlinger Hexen, die Faschingsgilde Oberperfuss, die Viller-Igler Huttler, die BTG Patsch, die Natterer Huttler, die BTG Wattenberg und die Höttinger Muller werden mit ihren Aufführungen das Publikum begeistern.

Klarerweise gibt es auch Live-Musik: "Die zwoa Tiroler" spielen im Saal und DJ OZUM legt im Discozelt auf!