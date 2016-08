31.08.2016, 00:01 Uhr

Rätselhafter Brand im Fotschertal

In der Vorwoche ging am frühen Nachmittag im Gemeindegebiet Sellrain am Rande des Weidegebietes der Almindalm eine ca. 15 Meter hohe Zirbe in Flammen auf. Eine Bergwandergruppe bemerkte eine Rauchentwicklung, der eine explosionsartige Entzündung des Feuers folgte. Drei Personen dieser Bergwandergruppe und ein Berufs- und Aufsichtsjäger liefen sofort zur brennenden Zirbe. Mit Schaufeln und einem Feuerlöscher konnten die Männer das Feuer löschen und so eine Ausbreitung verhindern. Die alarmierte Feuerwehr Sellrain führte nach ihrem Eintreffen die endgültige Löschung und auch die weitere Brandsicherung durch. Die Zirbe musste umgesägt werden. Die Brandursache konnte nicht geklärt werden. Im Bereich der Zirbe befindet sich sehr viel trockenes Geäst und Strauchwerk. Eine Selbstentzündung kann nicht ausgeschlossen werden.

