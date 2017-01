"Romantik Express" ist wieder unterwegs

26.01.2017, 21:29 Uhr

Das beliebte Trio startet mit einem neuen Mann an der Gitarre in das neue Jahr!

Der Romantik Express hat sich unter dem Motto "Einfach gewaltig" schon längst einen fixen Namen in der Musikszene gemacht und heizt dem Publikum mittlerweile schon seit mehr als 20 Jahren auf jeder Art von Veranstaltung im In- und Ausland kräftig ein! In das Jahr 2017 gehen Andreas Neurauter (der Lokführer) und Franz Kofler (der Dampfmacher) mit einem neuen "Maschinisten": "Werner Humpel hat sich nach acht gewaltigen Jahren aus persönlichen Gründen und aufgrund manchmal fehlender Freizeit dazu entschlossen, unseren Express zu verlassen – wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so Andreas Neurauter. "Erfreulicherweise ließ ein toller Nachfolger aber nicht lange auf sich warten: Andy Narr aus Eigenhofen/Zirl verleiht mit Gitarre und Stimme, aber auch mit seinem Humor unserem Trio frischen Wind und gibt mit uns auf der Bühne Vollgas!"

Neue Produktion

Für das Frühjahr plant der "Romantik Express" bereits eine brandneue Produktion in neuer Besetzung. Klarerweise machen die Erfolgsgaranten für jede Festlichkeit aber auch live Station: Amsteht ab 21 Uhr ein Auftritt beim "Mullerball" im FoRum in Rum am Programm. Amfolgt ein Gastspiel beim Schützenball im Absam KIWI (ab 21 Uhr) und amlassen es Ander, Franz und Andy bei Patenball im Vereinshaus Polling bereits ab 17 Uhr krachen.