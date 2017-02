Schafzucht-Gebietsausstellung in Mutters

AT

, Mutters AT

Dorfzentrum , Mutters AT

Ein großer Höhepunkt für alle Schafzucht-Freunde wartet am Samstag, dem 18. Februar, in Mutters bei der großen Gebietsausstellung der Vereine Mutters, Götzens, Axams, Grinzens und Völs.

Um 8.30 Uhr startet die Veranstaltung mit der Aufstellung der Tiere, anschließend beginnt das Preisrichten. Um ca. 11 Uhr findet die Ringvorführung mit der Schaubesprechung statt. Die Siegerehrung folgt um 16 Uhr im überdachten Musikpavillon. Für Speis und Trank ist wie in gewohnter Weise bestens gesorgt – auch manche Schafspezialitäten erwarten die Besucher.

Der Schafzuchtverein Mutters lädt alle Freunde und Gönner sowie besonders die Bevölkerung der Region recht herzlich ein und freut sich auf zahlreichen Besuch.