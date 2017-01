Schwanensee für die ganze Familie geht weiter

20.01.2017, 22:54 Uhr

Theater "InnStanz" lädt zu zwei Sondervorstellungen des Tanzmärchens "Die Legende vom Schwanensee"

Das Theater "InnStanz" schiebt wegen des großen Erfolges des Stückes "Die Legende vom Schwanensee" zwei weitere Sondervorstellungen ein. "Schwanensee für die ganze Familie" (Tanzmärchen für Kinder ab 4 Jahren) wird deshalb im Theater "InnStanz" (Richard-Berger-Straße 5, Innsbruck) amund ammit Beginn jeweils um 17 Uhr noch zwei Mal gezeigt.Prinz Siegfried soll heiraten, um die Dynastie zu erhalten. Er verliebt sich aber leider nicht in eine der von seiner Mutter vorgesehenen Damen, sondern in ein zauberhaftes junges Mädchen, dem er ewige Treue schwört. Die wunderschöne Odette ist jedoch mit einem bösen Zauber belegt, und darf nur nachts für wenige Stunden menschliche Gestalt annehmen, tagsüber ist sie ein Schwan. Der böse Magier lässt daraufhin seine eigene Tochter, Odile, in der Gestalt von Odette auf einem rauschenden Fest im Schloss erscheinen, um den Prinzen zu bezirzen und so einen Treuebruch von ihm zu bewerkstelligen, was auch gelingt. Als Siegfried seinen Treuebruch erkennt, bittet er Odette um Vergebung, die sie ihm gewährt und so der Liebe eine Chance zum Sieg gibt.Alles über das Theater "InnStanz" gibt es im Internet auf www.innstanz.at