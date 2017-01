Sellrain: Volksschule wurde saniert

31.01.2017, 00:00 Uhr

Landesrat Johannes Tratter überzeugte sich persönlich von der Fertigstellung der Arbeiten!

Landesrat vor Ort

Die Sellrainer Volksschule wurde im Jahr 1959 errichtet. Aufgrund von Folgeschäden der Hochwasserkatastrophe 2015 wurden aufwendige Sanierungsarbeiten im gesamten Untergeschoss notwendig. Die Arbeiten wurden vor kurzem fertiggestellt. Das freut nicht nur SchülerInnen und LehrerInnen, sondern auch Bürgermeister Dr. Georg Dornauer: "Wir freuen uns natürlich sehr, dass sich unsere Volksschule jetzt wieder in einem erstklassigen Zustand präsentiert. Die Gesamtkosten der aufwendigen Umbauarbeiten beliefen sich auf rund 470.000 Euro. Das Land Tirol hat uns bei dieser wichtigen Maßnahme überaus großzügig unterstützt! Ich bin sehr stolz, dass wir in kürzester Zeit eine derart aufwendige Maßnahme, gemeinsam mit dem Land Tirol aber auch mit den ausführenden Firmen, positiv erledigen konnten. Ein besonderer Dank gilt aber auch dem gesamten Lehrkörper, den Eltern und natürlich den Kindern, die in den ersten Monate des Schuljahres auf den Turnunterricht in der Halle verzichten mussten.“Der "Empfänger" des Dankes an das Land Tirol war vor Ort – bei einem Besuch in Sellrain machte sich Gemeindereferent Landesrat Johannes Tratter (ÖVP) persönlich einen Eindruck von den mittlerweile abgeschlossenen Arbeiten.„Zitat Tratter“