Silvesterparty mit Schneegarantie und Glühweinbrunnen

Wenn die große Sause zum Jahreswechsel bevorsteht, neigt Fuhrmann Fritz Ehrensperger zur Abgabe von Garantien: So gibt es bei der Silvesterparty amab 19 Uhr am Postkutscherhof in Axams eines "Schneegarantie", die ebenso verbindlich ist wie das Sprudeln am Glühweinbrunnen oder das spezielle Ambiente mit Feuershow im Freien. Original Tiroler Küche wird ebenso geboten wie diverse Durstlösche in zwei Barbereichen. Auf der Musikbühne geht es logger zu: "Die zwoa Loggern" erhalten phasenweise Verstärkung und werden solcherart kurzerhand zu "Die drei Loggern" – Fritz Ehrensperger sen. zeigt sich mit Fritz jun. und Gerhard Lechner, der auch solo aufspielt, musikalisch flexibel! Kein Eintritt bei fairen Preisen ohne Silvesterzuschlag!Tischreservierung wird erbeten: Tel. 0664 - 3375800 oder per E-Mail unter fritz@postkutscherhof.com