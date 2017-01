Spatenstich für das neue BAUHAUS in Völs

25.01.2017, 20:24 Uhr

Startschuss für das neue Fachcentrum am Gelände der Völser "Einkaufsstadt" CYTA!

Landesrat Johannes Tratter, der Völser Bürgermeister Erich Ruetz und BAUHAUS-Geschäftsführer Heinz Reithner schritten zur Tat: In der Marktgemeinde Völs wurde der Spatenstich für das neue BAUHAUS-Fachmarkzentrum gesetzt. Neben den genannten Herren wohnten die Vizebürgermeister Anton Pertl und Walter Kathrein, weitere Gemeindevertreter, CYTA-Geschäftsführer Erich Pechlaner sowie Vertreter der ausführenden Firmen dem symbolischen Akt bei. In den Ansprachen wurde die Bedeutung dieses Bauwerks für den Handelsstandort Völs untermauert und die gute Zusammenarbeit zwischen der BAUHAUS-Geschäftsleitung sowohl mit der Gemeinde Völs als auch mit dem Land Tirol und den beteiligten Behörden herausgestrichen.

Neue Dimension

"Die neue Dimension für preis- und qualitätsbewusste Hand- und Heimwerker" – so beschreibt das Unternehmen mit Firmensitz in Oberösterreich, das mittlerweile in 19 Ländern 260 Mal vertreten ist, das aktuelle Projekt. In optimaler Lage entsteht an der CYTA-Straße (Westseite, gegenüber Elektro Schuler und neben MPREIS-Zentrale) ein BAUHAUS Fachzentrum für Geschäfts- und Privatkunden. 15 Fachabteilungen mit einem Sortiment von über 120.000 Qualitätsprodukten für Werkstatt, Haus und Garten werden auf mehr als 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche (Gesamtfläche: 24.000 Quadratmeter) ausgeführt. 100 neue Arbeitsplätze werden hier geschaffen.Mehr über das neue Bauprojekt finden Sie HIER