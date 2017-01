Tai Chi Chuan Kurs startet wieder in Götzens

26.01.2017, 20:55 Uhr

Gleichzeitig ist Tai Chi Chuan eine Kampfkunst mit ruhigen, fließenden Bewegungen. Es ist langsam und dabei hocheffektiv und lehrt uns in Konfliktsituationen gelassen zu sein und angemessen zu handeln.„Das Besondere an unserer Schule ist, dass wir ein Zweig der internationalen Tai Chi Foundation sind", so Maria Gandler. "LehrerInnen aus den Niederlanden, Großbritannien, Irland und Götzens werden gemeinsam unterrichten. Das macht die Qualität und Lebendigkeit unseres Angebotes aus.Vomstartet ein neuer Kurs. Es besteht die Möglichkeit, am Freitag, dem 10.2. von 15 bis 17 Uhr kostenlos an einer Einführung im Gemeindezentrum Götzens (Burgstraße) teilzunehmen. Anschließend kann man sich für die Teilnahme am Wochenende (Kosten 90,--€) entscheiden. Weiters findet jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Volksschule Götzens ein Tai Chi-Training statt.Mehr Infos: Maria Gandler, Tel.: 0660 76 81 881 oder www.taichifoundation.org