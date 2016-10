"The Latin Jazz Mess" in der Wallfahrtskirche Götzens

Die Herbstkonzerte in der Götzner Kirche beschäftigen sich seit Jahren mit Neuer Sakraler Musik. So wird am, um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche Götzens Martin Völlingers „The Latin Jazz Mass“ aufgeführt. Der junge Jazzchor "StimmenHören" unter der Leitung von Andrea Blaas hat sich mit dem tirolweit gefragten "RS Quartett" (Leitung Rene Schützenhofer) zusammengefunden. Beide legen ihren musikalisch-stilistischen Schwerpunkt besonders auf den Latin Jazz.Die wesentlichen Merkmale des vierzehnteiligen Musikwerkes sind die detaillierte Ausdeutung der lateinischen, englischen, italienischen und deutschen Texte in verschiedensten Rhythmen und Stilen – von Salsa, Samba, Bossa Nova, Rumba, Tango, Gospel bis zu Pop-Ballade und Funk. Die SolistInnen Ana Akhmeteli, Maria Leiter, Sara Schöpf, Andreas Dürlinger, Sebastian Mair und Felix Rathgeb verstärken den ca. 40 Mitglieder umfassenden Chor.Weitere Infos unter www.cultura-sacra.at