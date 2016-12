Volkskunstpreis 2016 für die Sendersbühne Grinzens

05.12.2016, 21:11 Uhr

Tolle Auszeichnung für die Aufführung des Mitterer-Stücks "Mein Ungeheuer"!

Für die aus der Feder von Felix Mitterer stammende Produktion „Mein Ungeheuer“ wurde der diesjährige Tiroler Volksbühnenpreis an die Sendersbühne Grinzens verliehen. Kulturlandesrätin Beate Palfrader überreichte am Montagabend den mit 5.000 Euro dotierten Preis im Landhaus: „Das spielerische Spektrum der Sendersbühne Grinzens reicht vom Stubenspiel als neuer Spieltyp auf der Kemater Alm bis hin zu großen Freilichtspielen wie die ‚Grinzener Passion‘. Mit ihrem umfangreichen Spielplan, ausgezeichneten Produktionen und ihrem Engagement im Bereich der Kinder- und Jugendförderung bereichert die Theatergruppe die darstellende Kunst in der Region.“

42 Bewerbungen



Vorhang auf für die Jugend

Österreichweit einzigartige Auszeichnung

Die Sendersbühne Grinzens gilt seit zwanzig Jahren als Musterbeispiel einer Dorfbühne. Gesellschaftliche Entwicklungen werden in Darbietungen verarbeitet, Ensembles wissen immer wieder Exemplarisches als kulturelle Antwort auf den Stadt-Land-Konflikt anzubieten. Als „außergewöhnliche darstellerische Leistung und innovatives Projekt“ unter der Regie von Helmut Leitner sowie der Leitung von Katharina Trojer, die mit Sieghard Larl auch als Darstellerin brillierte, bezeichneten die JurorInnen die Produktion von „Mein Ungeheuer“.„Die Zuerkennung des Preises spiegelt die besondere Qualität sowie das qualifizierte Eigenprofil der Bühne in der Theaterlandschaft“, begründete LRin Palfrader die Jury-Entscheidung, die die Sendersbühne aus 42 Bewerbungen zum Siegerprojekt kürte.Katharina Trojer, gemeinsam mit dem früheren Obmann der Sendersbühne Sieghard Lard in den Hauptrollen von „Mein Ungeheuer“ zu sehen, initiierte mit dem Dorfkinder- und Jugendtheater ein eigenes Format in der Volksbühnensparte. „Sie animiert Kinder zur Entwicklung eigener Spielvorlagen – das fördert die Kreativität und sichert die zukünftige kulturelle Vielfalt der Region“, weiß LRin Palfrader.Der Tiroler Volksbühnenpreis würdigt herausragende Leistungen der Mitgliedsbühnen des Theater Verbandes Tirol. Der Preis wird seit 2012 alle zwei Jahre verliehen. Das Ziel ist es, die kontinuierliche Aufbauarbeit und Weiterentwicklung der außerberuflichen Theatergruppen und Spielgemeinschaften in Tirol sichtbar zu machen.