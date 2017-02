Volle Power beim Schützenball in Ranggen

Mehrzwecksaal , Hauptstr. , 6179 Ranggen AT

"Zillertal Power" spielen beim Schützenball in Ranggen auf! Das ist aber nicht der einzige Grund, warum man diese Veranstaltung unbedingt besuchen sollte. Die Schützen freuen sich auf zahlreiche Maskierte, organisieren eine große Tombola mit tollen Preisen und noch dazu wird die Brauchtumsgruppe Ranggen mit einem spektakulären Auftritt das Publikum begeistern.

Der Schützenball in Ranggen, den man nicht versäumen sollte, beginnt am Samstag, dem 11. Februar um 20 Uhr im Mehrzwecksaal!