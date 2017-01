"Vorstadtweiber": Lesung mit Uli Brée in Kematen

Der erfolgreiche Drehbuchautor liest aus seinem Roman "Vorstadtweiber – am Anfang war die Lüge"!

Uli Brée gilt als einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren im deutschsprachigen Raum. Er hat Filme wie "Brüder", "Live is life", oder die Serie "Vier Frauen und ein Todesfall" sowie "Tatort"-Drehbücher verfasst. Die "Vorstadtweiber" sind die erfolgreichste ORF-Serie der vergangenen 20 Jahre und gehen inzwischen in die dritte Staffel. Mit Rupert Henning und Andrè Heller arbeitet Uli Brée derzeit an einem Kinoprojekt. "Vorstadtweiber – Am Anfang war die Lüge" ist sein erster Roman.

Auf Initiative von KematenKultur liest der Autor aus seinem Roman am Dienstag, dem 14. Februar, ab 19.30 Uhr in der Bücherei Kematen (Eintritt: freiwillige Spenden).

Aus dem Inhalt Lustvolle Intrigen, seelische Abgründe, erfundene Wahrheiten, verdorbene Herzen und die srkupellose Suche nach dem Glück zeichnen die Lebensgeschichte der Weiber aus der Vorstadt aus. Wenn man aber hinter die Kulisse von Glanz und Glamour blickt, entdeckt man Männer und Frauen mit aufrichtigen Einsichten und grausamen Absichten, getrieben von ihren Geheimnissen, Ängsten und Sehnsüchten. Aber wie wurden Caro, Maria, Sabine, Nicoletta und Waltraud zu den "Vorstadtweibern"?

Antworten darauf gibt Uli Brée erstmals in diesem Roman!