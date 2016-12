Weihnacht am Postkutscherhof in Axams

Insider wissen es natürlich schon längst – alle anderen sollten sich das unbedingt anschauen: Mitten im Lokal des Postkutscherhofes von Fuhrmann Fritz Ehrensperger in Axams befindet sich ein 300 Jahre alter Kuhstall mit lebender Krippe. Ebendort wird die „Herbergssuche – wer klopfet an“ mit Maria und Josef sowie Wirt und Esel von den „Postkutscherhöflern“ aufgeführt. "Weihnacht am Postkutscherhof" bietet am Sonntag, dem 18. Dezember ab 13 Uhr (mehrere Aufführungen am Nachmittag) auch Schnitzer, Patschenmacher, Ranzensticker und viele andere Handwerker mehr, die ihre traditionelle Arbeit vorstellen. Auch Dorfschmied Seppi lässt sich beim Beschlagen der Pferde gerne über die Schulter schauen.

Musikalisch bereichern die „Postkutscherhöfler“,­ Zitherspieler, Bläser sowie Tiroler HausmusikantInnen das Weihnachtsprogramm.

Der Eintritt ist frei – alle BesucherInnen sind herzlich willkommen.