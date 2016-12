"Weihnacht in Tirol" in der Wallfahrtskirche Götzens

Wiltener Sängerknaben laden wieder zum Traditionskonzert!

Die schönsten Weihnachtslieder erklingen in der Wallfahrtskirche Götzens immer dann, wenn die Wiltener Sängerknaben auf Initiative des Fanclubs unter Obmann Benjamin Micheler zum Traditionskonzert laden. "Weihnacht in Tirol" – so der Titel der Veranstaltung – findet heuer am Donnerstag, dem 22. Dezember mit Beginn um 19.30 Uhr statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen!