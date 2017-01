Weitere wichtige Termine in der Fasnacht

10.01.2017, 00:00 Uhr

Infindet am Samstag, dem 21. Jänner das "Laningerrennen" der Musikkapelle statt – alle Infos dazu gibt es in dieser Ausgabe auf Seite xx).Inwird der Joggl (die Symbolfigur des Völser Faschings) heuer am Samstag, dem 4. Februar ausgegraben. Am 11. Februar steht wieder ein großer Umzug auf dem Programm. Aufgrund des langen Faschings finden auch die traditionellen Veranstaltungen wieder statt – Schluss mit Lustig ist in Völs nicht am Unsinnigen, sondern am Faschingsdienstag mit dem Eingraben des Joggl.Der Gebirgstrachtenverein Almrausch Götzens ist wieder Veranstalter des großen Maschgertreffens am Samstag, dem 11. Februar im GemeindezentrumAm Samstag, dem 18. Februar steigt die "Rangger Musigfosnacht mit internationalem Maschgerschaugn" im Gemeindesaal– angesichts einem Staraufgebot wie z. B: "Die neuen Käsekrainer next Generation" ein durchaus angemessener Titel ...