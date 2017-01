Winter 2017 – Chiara war dabei!

08.01.2017, 14:06 Uhr

Hündin "Chiara" genoss mit Frauchen Corinna in Zirl die Winterwunderwelt – wer auch solche Bilder hat, bitte zusenden!



Bitte um Winterbilder

Große Freude herrscht derzeit allerorten – ausgenommen vielleicht bei einigen Sommerreifen-Autofahrern – über die Schneefälle! Auch die zweijährige Hündin "Chiara" zeigte sich in Zirl über die weiße Pracht hocherfreut und pflügte angesichts der auf sie gerichteten zeitungsfoto.at-Kamera im Dynamik-Modus durch den Tiefschnee. Frauchen Corinna hatte – wie auf einem der Bilder zu sehen ist – viel zu tun, um mit ihrem Vierbeiner in Tiefschnee Schritt halten zu können!Wer auch so tolle Fotos hat, sollte nicht zögern und diese per E-Mail an mhassl@bezirksblaetter.com senden – die besten Bilder werden im Internet und auch in der Zeitung veröffentlicht.* Barfuß im Schnee mit und ohne Erfrierungen* vom Schneepflug verräumt und nach 2 Stunden wieder ausgebuddelt* Kopf in den Schnee statt in den Sand gesteckt (minimum 35 Sekunden)* Dachlawine ohne Helm überstanden* Schaufelaction mit der Bratpfanne* Rodelspaß mit Nasenbremsung* Rote-Ohren-Challenge* im Tiefschnee versunken (bitte betreffende Stelle mit Pfeil markieren) u. v. a. m.