Wohlverdiente Weihnachtsferien an der HBLFA Tirol in Kematen

28.12.2016, 20:42 Uhr

Vormerken: Am 14. Jänner 2017 findet in der Kemater Schule der Tag der offenen Tür statt!

In die wohlverdienten Weihnachtsferien haben sich die Schüler, Lehrer und Bediensteten der HBLFA Tirol (Kematen) verabschiedet.Eine umtriebige Adventzeit bescherte noch einige Höhepunkte vor dem Jahresende.Traditionell findet der Maturaball im Salzlager in Hall statt. Hier wurde mit den Eltern bis tief in die Nacht gefeiert, voller Vorfreude auf die schon bald anstehende Absolvierung der Matura.

Soziale Projekte

Besuch in Brüssel

Tag der offenen Tür

Neben allen Feierlichkeiten, die vom Internat veranstaltet wurden – Nikolausfeier, Weihnachtsfeier – war auch Zeit für soziale Projekte:Dipl.Pädin Ingin Maria Raitmair lud vor zwei Jahren Seniorinnen und Senioren in den küchenpraktischen Unterricht ein. Dieses generationsverbindende Projekt wurde heuer der gleichen Klasse wieder aufgegriffen. Seniorinnen und Senioren vom Sozialsprengel besuchten die Kochgruppe der 4B. Die Schülerinnen und Schüler verbrachten mit ihnen einen abwechslungsreichen, adventlichen Nachmittag. Anna Riedl aus Götzens spielte auf der Ziehharmonika, Salome las eine Geschichte. Es wurde gemeinsam gejausnet, viel geredet und Karten gespielt.Immer wieder werden auch Veranstaltungen außerhalb der Schule besucht. Vier Klassen besuchten das Theaterstück „Sophie Scholl“, das aber nicht im Landestheater, sondern in einem Saal des Oberlandesgerichtes aufgeführt wurde. Es war für für alle ein sehr beeindruckendes Stück Geschichte, das außergewöhnlich künstlerisch umgesetzt wurde.Alle Klassen besuchten auch den Film „Bauer unser“. Anschließend fand mit der ganzen Schule eine Podiumsdiskussion mit Landwirtschaftskammer-Präsident Hechenberger und Therese Figl („Bauernkiste“, „Tiroler Edle“), an der sich die Schüler rege beteiligten, ging es doch um Fragen über ihre Zukunft.19 Schülerinnen und Schüler erlebten mit DIin Ute Hiederer-Willi und Mag. Andrea Hackl informative Tage in Brüssel. Neben einem Treffen mit EU-Parlamentarierin Elisabeth Köstinger, Bundesminister Sebastian Kurz und sogar der Slowakischen Ministerin für Landwirtschaft - Gabriela Matečná -wurden EU-Rat, EU-Kommission, EU-Parlament, die Ständige Vertretung Österreichs in Brüssel besucht. Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten von Brüssel gehören natürlich auch zu einer Bildungsreise. Unterstützt wurde diese Fahrt vom Land Tirol und dem Landwirtschaftsministerium.Ebenfalls auf Reisen begaben sich die Abschlusslehrgänge. Sie besuchten Südtirol, schauten sich Wirtschaftsbetriebe an, Schloss Tirol und natürlich auch, wie man in Südtirol richtig törggelt!Nachdem nun die Tore für die Weihnachtsferien geschlossen werden, gibt es im Jänner gleich den nächsten Höhepunkt:Am Samstag, dem 14.1.2017, findet an der Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie Tirol (Kematen) von 9 bis 14 Uhr der Tag der offenen Tür statt, an dem die Besucher das Bildungsangebot der Schule kennen lernen können.