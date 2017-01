Wortwitz und Slapstick im Spielraum Elisabethinum

Die geniale Komik des Philosophen, Dichters, Wortakrobaten, Anarchisten und Querdenkers Karl Valentin und seiner kongenialen Partnerin Liesl Karlstadt. Slapstick, Wortwitz, aberwitziger Gestik und Mimik, Situationskomik und Kultszenen wie dem unvergleichlichen „Buchbinder Wanninger“.

„Valentins legitime Erben" sind Edi Jäger und Anita Köchl, die feinsinnige Symphonien valentinesker Zwölftonkomik am Donnerstag, dem 12. Jänner, um 20 Uhr im Spielraum Elisabethinum in Axams zeige.

Wer sich über die Bravourstücke hermacht, tritt mit einer stattlichen Hypothek vor das Publikum: akkurater Sprachwitz, penibles Timing verlangen den Interpreten einiges ab. Es geht um eine sehr ernste Sache: das Lachen!

Anita Köchl und Edi Jäger haben als Schauspieler an hervorragenden Häusern im gesamten deutschsprachigen Raum gearbeitet und werden für ihre zeitgemäße Adaption in den höchsten Tönen gepriesen: Ausverkaufte Theater, Lachstürme und Begeisterung bei Publikum und Kritik sind an der Tagesordnung.