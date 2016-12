Zorn bei Bgm. Abenthung: "Wir sind doch kein Schlafdorf!"

03.12.2016, 17:55 Uhr

Anzeigen wegen Lärmbelästigung beim Adventmarkt (!) bringen das Blut das Axamer Bürgermeisters in Wallung!

Bgm. Christian Abenthung ist bekanntermaßen ein ruhiger und besonnener Mensch. Heute brodelt es aber beim Ortschef, der auch richtig emotional werden kann. Der Grund für die Erregung: "Ich musste heute bei der Polizei erscheinen, weil am Freitag Anzeigen wegen Lärmbelästigungen erstattet wurden – und das beim Adventmarkt mit offiziellem Musikende um 22.30 Uhr. Das ist unfassbar und kann nicht hingenommen werden!"

uswirkungen auf das Dorfgeschehen



Identität aufrecht erhalten

Der Bauboom der letzten Jahre hat nicht nur Auswirkungen auf die kaum mehr finanzierbare Infrastruktur, sondern auch auf das Dorfgeschehen, ist sich Abenthung sicher: "Wir verlieren zunehmend den dörflichen Charakter. Man wohnt nur noch in Axams – arbeiten, einkaufen oder sich mit Freunden auf ein Bier treffen passiert in Innsbruck." Das alles hat vermehrt Auswirkungen auf die Dorfgemeinschaft und auf das Dorfgeschehen, zürnt Abenthung weiter: "Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, dafür zu sorgen, dass die Gemeindebürger ihre Nachtruhe genießen können. Für Beschwerden und Anzeigen wegen Lärmbelästigung um 22.30 Uhr beim traditionellem Adventmarkt beim Pavillon fehlt mir allerdings jegliches Verständnis. Wenn das so weitergeht, werden unsere engagierten ehrenamtlichen Vereinsfunktionäre nach und nach das Handtuch werfen. Wir sind doch keine Schlaf-Vorstadt-Gemeinde!"Axams würde erfreulicherweise über viele – teilweise sehr alte – Traditionen und Bräuche verfügen. Er werde es nicht zulassen, dass diese durch ein derartiges Verhalten gefährdet werden, so der Bürgermeister: "Ich werde alles daransetzen, unsere Vereine in ihrer wertvollen Arbeit und ihren Bemühungen zu unterstützen, um die Identität unseres Dorfes aufrecht zu erhalten und weiterhin für reges Leben zu sorgen. Wer damit ein Problem hat, darf mich gerne im Gemeindeamt besuchen!"