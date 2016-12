Dornauer: „Flächendeckender Internetausbau für Tirol unabdingbar“

28.12.2016, 19:36 Uhr

Der Vorsitzende des Tiroler Gemeindevertreterverbandes aus Sellrain plädiert für Ausbau des Breitbandnetzes!

Ziel bis 2020

Entlastung der Gemeinden

Der Vorsitzende des Tiroler Gemeindevertreterverbandes, Bgm. Dr. Georg Dornauer hält einen Ausbau des Breitbandinternets für absolut notwendig: „Ein entsprechender Zugang zum Internet ist heute für die meisten Menschen ebenso wichtig wie die Straßeninfrastruktur oder die Wasserversorgung. Ein flächendeckender Internetausbau für ganz Tirol ist daher unabdingbar.“Dornauer begrüßt deshalb die Fortschritte bei der Förderung der Internetinfrastruktur in ländlichen Regionen. Dafür sind österreichweit eine Milliarde Euro vom Bund für den Ausbau des Breitbandinternets vorgesehen. Abgeholt wurden davon inzwischen 204 Millionen – ein Großteil ging an Tirol. „Wir sind hier am richtigen Weg. Unser Ziel bis 2020 muss es aber sein, Tirol bis in die letzte Gemeinde mit Breitbandinternet aufzurüsten“, appelliert Dornauer.Durch die Förderungen sieht Dornauer nämlich auch eine dringend benötigte Entlastung der Gemeinden. „Ich weiß von Gemeinden, die Projekte zum Ausbau des Internets mangels finanzieller Mittel bereits einstellen mussten. Diesem Trend wird jetzt effektiv entgegengewirkt, “ erklärt der GVV-Vorsitzende und verweist als Beispiel auf die Leerrohrförderung, bei der Gemeinden bei ihren Bauvorhaben Breitbandinfrastruktur kostengünstig mitverlegen können. Damit könne nicht zuletzt auch das Leben im ländlichen Raum wieder attraktiver gemacht und ein verstärkter Abzug aus den kleineren Gemeinden verhindert werden.