JVP Innsbruck und Völs gemeinsam für Regionalbahn

26.01.2017, 22:20 Uhr

Beim Zukunftsprojekt Regionalbahn ziehen die beiden Organisationen an einem Strang.

Sowohl die Mitglieder der Jungen Volkspartei Innsbruck als auch jene der JVP-Ortsgruppe Völs sprechen sich klar für die Weiterführung der Regionalbahn nach Völs aus. "Die Regionalbahn ist ganz im Sinne der Energiewende Tirol 2050, weitere Vorteile wie die Luftverbesserung liegen ebenso auf der Hand wie die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit," so der Völser JVP-Obmann Benjamin Nößlinger-Ties. "Die drei Einkaufszentren CYTA, West und Sillpark wären beispielsweise in idealer Weise verkehrsmäßig verbunden."

Großes Gesamtkonzept

Dominik Berloffa, Innsbrucker JVP-Bezirksobmann, pflichtet Nößlinger-Ties bei: "Die E-Mobilität – in der Stadt bereits in Umsetzung – darf nicht an den Stadtgrenzen halt machen. Mittelfristig muss Tirol, besonders das Innsbrucker Umland, aufgrund der fortschreitenden Urbanisierung in ein großes Gesamtkonzept eingebettet werden. Die Regionalbahn ist dabei ein wichtiger Schritt.“Beide Obmänner betonen anhand des Themas Regionalbahn auch die Wichtigkeit gemeindeübergreifender Zusammenarbeit. Weitere Kooperationsmöglichkeiten sind bereits in Diskussion.