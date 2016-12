Neue Bürgermeister in der Region

31.12.2016, 00:00 Uhr

Bei den Gemeinderatswahlen gab es Favoritensiege, aber auch einige Überraschungen!

Die Gemeindratswahlen standen im Mittelpunkt der Ereignisse – und es gab auch einige Überraschungen. So zum Beispiel in Birgitz, wo Luis Oberdanner abgewählt wurde und Markus Haid ins Bürgermeisterbüro Einzug hielt. Ähnlich die Situation in Unterperfuss: Bgm. Martin Norz erhielt keine Mehrheit – Georg Hörtnagl wurde in das höchste Amt der Gemeinde gehievt. In Sellrain war die Spannung nach dem Abgang von Langzeitbürgermeister Norbert Jordan groß. Als neuer Bürgermeister wurde aber nicht dessen Listennachfolger, sondern Georg Dornauer bereits im ersten Wahlgang gewählt. Auch in Natters war der klare Wahlsieg von Karl-Heinz Prinz nicht abzusehen, der Stefan Moisi (er legte sein Amt vor den Wahlen zurück) nachfolgte. In Mutters feierte Amtsinhaber Hansjörg Peer ebenso einen klaren Wahlsieg wie die einzige Bürgermeisterin im Gebiet, Johanna Obojes-Rubatscher in Oberperfuss. In Grinzens setzte sich der bisherige Bürgermeister Anton Bucher ebenso durch wie seine Amtskollegen Rudolf Häusler (Kematen), Erich Ruetz (Völs) und Manfred Spiegl (Ranggen). In Gries im Sellrain (Martin Haselwanter) und in St. Sigmund gab es keine großen Überraschungen, wenngleich es in vielen Gemeinden teilweise zu großen Mandatsverschiebungen kam. Vor allem die Grünen legten in vielen Gemeinden kräftig zu.

StichwahlKeine Entscheidung im ersten Wahlgang gab es in Axams und in Götzens. Bei der Stichwahl in Axams setzte sich Christian Abenthung gegen Gabi Kapferer-Pittracher von den Grünen durch, die in weiterer Folge aber als erste Vizebürgermeisterin für eine Premiere sorgte. In Götzens gab es im zweiten Anlauf einen Sieg für Josef Singer – hier wurde aber der unterlegene Armin Singer, der mit seiner Liste auf Anhieb fünf Mandate eroberte, nicht zum Stellvertreter gewählt, was für einigen Ärger sorgte.