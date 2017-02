SPÖ-Kematen startet jetzt durch

03.02.2017, 12:33 Uhr

Ausschuss wurde neu formiert – Dagmar Konrad fungiert ab sofort als Obfrau der Ortsgruppe!

"Wichtige Kraft"

Vor kurzem fand die Jahreshauptversammlung der SPÖ Kematen statt – das Ergebnis wurde kurz und bündig zusammengefasst: "Wir starten neu durch", so das Statement des neuen Vorstands. Rund um Neo-Obfrau Dagmar Konrad formiert sich ein "frisches und sehr motiviertes Team", dem einstimmig das Vertrauen ausgepsrochen wurde.Auch der SPÖ-Bezirksvorsitzende und Sellrainer Bürgermeister Dr. Georg Dornauer nutzte den Abend um dem Ortsparteivorstand zu gratulieren. „Die SozialdemokratInnen sind unumstritten eine wichtige Kraft in Kematen. So sind in der Vergangenheit viele wichtige Projekte nur durch die Beharrlichkeit der SPÖ- MandatarInnen gelungen. Man denke zum Beispiel an das betreute Wohnen für die Kemater SeniorInnen, das von Annita Lerchner thematisiert und forciert wurde. Ich wünsche dem neuen Team viel Erfolg!“Obfrau Dagmar Konrad stehen Dietmar Zelger als Stellvertreter, Kassierin Brigitte Triendl, Kassierin-Stv. Karin Zelger, Schriftführer Dominic Lorenz und Schriftführer-Stv. Lukas Standfest zur Seite.Rückfragen gerne an: Dagmar Konrad, 0699-10522934Fotos: 1. BV BGM Dr. Georg Dornauer gratuliert der neuen SPÖ Obfrau Dagmar Konrad und Ihrem Stellvertreter GR Dieter Zelger2. Der neu gewählte Vorstand der SPÖ Kematen mit BV BGM Dr. Georg Dornauer