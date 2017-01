Verstärkung im Vorstand der Jungen Volkspartei

24.01.2017, 18:27 Uhr

Sophia Kircher aus Götzens und Viktoria Kapferer aus St. Sigmund engagieren sich im Vorstand!

In der ersten Bezirksvorstandssitzung des heurigen Jahres der JVP Innsbruck-Land wurde die 22-jährige Götznerinals Bezirksobmann-Stellvertreterin und die 24-jährige Gemeindevorständinaus St. Sigmund im Sellraintal als Organisationsreferentin bestätigt.Sophia Kircher folgt Dominik Hiltpolt, dem Bürgermeister aus Reith bei Seefeld, nach und Viktoria Kapferer wird die Nachfolger des bisherigen Organisationsreferentenaus Völs. Er wird künftig als Geschäftsführers der JVP Innsbruck fungieren.„Ich freue mich über die weibliche Verstärkung im Bezirksvorstand und auf ein intensives Jahr 2017“, so JVP-Bezirksobmann Philipp Gaugl. Die JVP Innsbruck-Land plant für das kommende Jahr eine Aktion unter dem Motto: „Dort leben wo andere Urlaub machen“. „Mit dieser Aktion legen wir den Schwerpunkt auf die vielfältigen Chancen die Tirol bietet und wollen das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung stärken“, erklärt Gaugl.Neben der Jahresaktion ist auch eine Veranstaltung mit Landeshauptmann Günther Platter sowie der Landjugend in Planung.