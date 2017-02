180 Teilnehmer beim Rossignol Kids Race in Oberperfuss!

14.02.2017, 16:17 Uhr

Organisatoren und Aktive meisterten alle Anforderungen bravourös – Neuauflage im nächsten Jahr ist bereits fixiert!

Das 1. ROSSIGNOL Kids-Race Tirol fand unter traumhaften äußeren Bedingungen am oberen Teil des Rangger Köpfls statt. Aufgrund der Schneeknappheit musste die ursprüngliche Variante am Egghoflift auf die oberste Sektion verlegt werden, was organisatorisch einige Anforderungen stellte, so SVO-Obmann Manuel Hujara: „Wir mussten sehr viel Equipment nach oben transportieren. Leider ist ja die Rosskogelhütte nicht mit dem Auto erreichbar, so mussten alle Rennmaterialien, alle Zelte unserer Partner und die unzähligen Preise anderweitig nach oben gebracht werden. Danke hierfür auch an die Bergbahnen, die uns wirklich sensationell unterstütz haben!"

Auf Anhieb ein Erfolg

Hervorragendes Feetback

Da capo in Planung

Ergebnisse

Dass das Rennen auf Anhieb so ein Erfolg wird, konnte niemand erahnen, so der Obmann: "Gerechnet wurde mit 75 Kindern, gehofft wurde auf 100 Kinder, geworden sind es letztendlich 180 Anmeldungen. Das hat dann natürlich alle etwas überrascht, Preise mussten noch nachgeliefert werden. Schließlich hat jedes Kind allein für die Teilnahme am Rennen einen Goodie-Bag mit Waren von Rossignol, Leki und Holmenkol sowie Jonglierbälle der Sportunion erhalten. Zusätzlich erhielten die drei Erstplatzierten jeder Klasse einen wundervollen gravierten Glaspokal, gesponsert von Anton Triendl aus Oberperfuss."Das Feedback aller Teilnehmer war hervorragend und viele der aus ganz Tirol angereisten Kinder waren auch vom Rangger Köpfl begeistert. Klarerweise war auch das Team des SVO mit über 50 Bambinis am Start (der jüngste Teilnehmer 4 Jahre!). Die Tagessiege holten sich Lana Hrgic vom SC Hall und Linus Walcher vom SC Reutte. Obmann und Streckenbauer Manuel Hujara: „Ich bin froh, dass den Kindern der Parcours so gut gefallen hat. Vor allem sind wir diesen Winter nicht gerade mit Schnee gesegnet, was uns einige Sorgenfalten ins Gesicht getrieben hat. Auch das Thema Waldkurve kenne ich in der Form sonst nirgends. Dementsprechend sind wir glücklich, dass wir bei diesem großen Starterfeld ein so cooles, vor allem aber unfallfreies Event hatten. Auch skitechnisch war es für die Kinder eine wertvolle Erfahrung. In diesem Alter müssen Sie genau das lernen: Tempokontrolle, Selbsteinschätzung, Umsetzen etc.!"Für das kommende 2. Kids Race Tirol nächstes Jahr haben die Organisatoren einige „Verbesserungen“ parat – eine tolle Neuauflage scheint daher schon jetzt garantiert. Manuel Hujara: "Das Team des SVO sagt DANKE und hofft bereits auf eine Teilnahme im kommenden Jahr – der Termin dafür ist der 12. Februar 2018!1. Ines Atzinger (SK Telfs)2. Renee Marie Christin Hairer (USV Ötz)3. Alice Wambacher (Ski-Tri Zirl)4. Rosa Kopp (SV Zams)5. Selina Juen (SV Oberperfuss)6. Hannah Tscholl (SV Oberperfuss)7. Leni Jordan (SV Sellrain)1. Emilian Spielmann (SK Telfs)2. Eric Tecklenburg (WSV Innsbruck)3. Sky Allmrodt (USV Ötz)4. Jakob Kammerlander (SV Oberperfuss)5. Matheo Rubatscher (SV Oberperfuss)6. Pascal Hechenbichler (SK Axams)7. Armin Tillian-Rubatscher (SV Oberperfuss)8. Manuel Lackner (WSV Jenbach)9. Valentino Cirabisi (SC Kematen)10. Diego Joppi (TU Innsbruck)1. Greta Winkler (SV Arzl)2. Pia Grüner (SC Haiming)3. Regina Plattner (SC Kematen)4. Roswitha Wildauer (WSV Zell)5. Julia Eberharter (Ski Tri Zirl)6. Klara Angermann (SV Götzens)7. Viola Hofer (TU Innsbruck)1. Laurenz Pernhofer (SC St. Johann)2. Maximilian Spielmann (SK Telfs)3. Daniel Brucker (SK Telfs)4. Yannick Hechenblaikner (SK Axams)5. Josef Kopp (SV Zams)6. Laurin Ruetz (SK Axams)7. Paul Hupfauf (SV Oberperfuss)8. Noah Winkler (USV Ötz)9. Paul Pfurtscheller (WSV Neustift)10. Florian Tillian-Rubatscher (SV Oberperfuss)1. Maria Kupfner (WSV Zell)2. Mandy Weber (SV Gries)1. Theo Wurzer (SV Leins)2. Tobias Knab (WSV Wattens)3. Julia Falkner (SK Axams)4. Hannes Atzinger (SK Telfs)5. Elias Weber (SV Oberperfuss)6. Jamie Hairer (USV Ötz)7. Niklas Fuchs (WSV Innsbruck)8. Lorenz Ladurner (TU Innsbruck)9. Laurenz Weidner (SV Oberperfuss)10. Elias Rubatscher (SV Oberperfuss)1. Eva Gundolf (SV Arzl)2. Julia Kuster (SC Kematen)3. Nina Steiner (WSV Zell)4. Natalja Leutgeb (WSV Wattens)5. Theresa Pfurtscheller (WSV neustift)6. Lora Berlinger (SV Oberperfuss)7. Ricarda Lorenz (SV Oberperfuss)8. Emma Kofler (SV Oberperfuss)9. Pia Hassler (SK Kematen)10. Anna Kofler (SV Gries)1. Jonas Hackl (SV Zams)2. Adrian Huber (SC Amras)3. Maximilian Kupfner (WSV Zell)4. Noah Grüner (SC Haiming)5. Noah Wambacher (SKi Tri Zirl)6. Maximilian Juen (Sk Axams)7. Michael Bruckner (SK Telfs)8. Rafael Ortner (WSV Innsbruck)9. Gregor Plattner (SK Kematen)10. Max Totschnig (TU Innsbruck)1. Angiolina Raich (SV Zams)2. Lara Deutschmann (SV Arzl)3. Leni Witsch (SK Telfs)4. Lisa Wildauer (WSV Zell)5. Silan Eroglu (SK Landeck)6. Damara Suitner (Ski Tri Zirl)7. Anna Nimmrichter (SC Kematen)8. Katharina Schwaiger (TU Innsbruck)9. Amelie Hoffer (TU Innsbruck)10. Lilli Zeiler (SV Oberperfuss).:1. Felix Winkler (SV Arzl)2. Valentin Pöll (SV Oberperfuss)3. Elias Muigg (WSV Wattens)4. Theo Maass (SK Telfs)5. Elias Martini (WSV Wattens)6. Kirel Savov (TU Innsbruck)7. Ferdinand Pontiller (TU Innsbruck)+8. Kenan Vukovic (SC Kematen)1. Michaela Wolf (WSV Wattens)2. Ela Hrgic (SC Hall3. Chiara Suitner (Ski Tri Zirl)4. Emely Weber (SV Gries)5. Sarah Eberharter (Ski Tri Zirl)6. Ivana Ivanova (Ski Tri Zirl)1. Elias Spielmann (SK Telfs)2. Lucas Stubenböck (WSV Wiesing)3. Nico Traxl (SC Flirsch)4. Laurin Schallenmüller (SV Oberperfuss)5. Philipp Kofler (SV Oberperfuss)6. Samuel Krapf (WSV Wattens)7. Moritz Hupfauf (SV Oberperfuss)8. Lazar Spoljaric (SK Axams)9. Valentin Weidner (SV Oberperfuss)10. Jakob Tschol (SV Oberperfuss)1. Lana Hrgic (SV Hall)2. Lena Schwarzenauer (SC Alpbach)3. Sandra Neunhäuserer (WSV Neustift)4. Anna Gundolf (SV Arzl)5. Alice Atzinger (SK Telfs)6. Celina Kainz (Ski Tri Zirl)7. Marie Kastner (SV Oberperfuss)8. Clara Zierler (WSV Jenbach)1. Linus Walcher (SV Reutte)2. Thomas Stubenböck (WSV Haiming)3. Bernd Scherl (SC Pettneu)4. Alexander Marini (WSV Innsbruck)5. Julian Jungmann (SC Kematen)6. Max Berlinger (SV Oberperfuss)7. Simon Pfurtscheller (WSV Wattens)8. Moritz Luze (SK Axams)9. Fabio Baumann (SV Oberperfuss)10. Paul Kofler (SV Gries)