Adler vom Bergiselwind verweht

04.01.2017, 21:38 Uhr

Nur einer kam durch: Daniel Andre Tande aus Norwegen trotzte allen Widrigkeiten und holte sich den Sieg – Manuel Fettner notierte als bester Österreicher!

Im ÖSV-Team grassiert ein Magen-Darm-Virus: Michael Hayböck konnte erst gar nicht antreten, und auch Tournee-Favorit Stefan Kraft war derart geschwächt, dass er sogar den Probedurchgang auslassen musste und in der Endwertung nur auf dem bescheidenen 18. Platz klassiert wurde. Somit lag es am Birgitzer Manuel Fettner, die österreichischen Kastanien noch einigermaßen aus dem Feuer zu holen. "Fetti" blieb bislang von der Krankheit verschont, hatte aber wie fast alle anderen mit dem leidigen Windproblem zu kämpfen, das überhaupt nur einen Wertungsdurchgang zuließ. Viele Springer mussten mehrmals wieder vom Balken, bis sich der Wind einigermaßen gelegt hatte – zahlreiche Athleten wurden dennoch förmlich verblasen. Auch der Pole Kamil Stoch kämpfte mit Problemen. Nach einem Sturz im Probedurchgang ging er gehandicapt an den Ablauf, schlug sich aber im Vergleich zu einigen anderen Co-Favoriten aber achtbar und landete auf dem vierten Platz.

Unbeeindruckter Norweger

Wird es Licht am Bergisel?

Tourneestand nach drei Springen:

Nur einen der Sieganwärter auf den Tourneesieg ließ dies alles unbeeindruckt: Daniel Andre Tande erwischte einigermaßen gute Verhältnisse – und im Verbund mit seiner momentanen Topform segelte der Norsker zum Sieg. Auf den weiteren Podestplätzen landeten zwei Springer, die bisher dort noch nicht zu sehen waren: Der Norweger Robert Johansson nutzte die zwischendurch günstigen Winde ebenso wie der Russe Jewgeni Klimow – beide sorgten für ein Siegerbild, dass man so nicht erwarten durfte und, bei allem Respekt, das es ohne Windeinflüsse wohl nicht gegeben hätte.Die Stimmung in der bestens gefüllten Bergisel-Arena war prächtig – dass es aber nur einen Durchgang geben konnte, weil die Dämmerung eine Fortsetzung verhinderte, war aber wohl für alle ärgerlich. Die Forderungen nach einem Flutlicht am Bergisel wurden einmal mehr untermauert, ob sie aber auch erfüllt werden, scheint nach wie vor fraglich.1. Daniel Andre Tande (NOR) 125,72. Robert Johansson (NOR) 123,13. Jewgeni Klimow (RUS) 119,14. Kamil Stoch (POL) 117,45. Andreas Stjernen (NOR) 117,16. Maciej Kot (POL) 117,07. Pjotr Zyla (POL) 116,79. Sebastian Colloredo 114,410. Noriaki Kasai (JPN) 114,318. Stefan Kraft 103,523. Clemens Aigner 100,727. Andreas Kofler 98,430. Daniel Huber 92,31. Daniel Andre Tande (NOR) 710,32. Kamil Stoch (POL) 708,64. Pjotr ZYLA (POL) 686,76. Markus Eisenbichler (GER) 669,07. Maciej Kot (POL) 665,58. Stephan Leye (GER) 651,29. Peter Prevc (SLO) 648,010. Evgeny Klimov (RUS) 647,78.