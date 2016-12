Besuch aus Japan im Happy Fitness

02.12.2016, 20:57 Uhr

Topsportler aus vielen Nationen sind im Innsbrucker Fitnessstudio oft und gern zu Gast!

Das Happy Fitness genießt weltweit einen hervorragenden Ruf, der auch in Japan vernommen wurde. So nutzte in der Vorwoche Slalomartist Ishii Tomoya, der als einer der großen Zukunftshoffnungen im Nippon-Alpinteam gilt. Im Gefolge des Sportlers war auch ein japanisches Fernsehteam, das über die Aktivitäten berichtete und dabei auch den Tiroler Fitnesstempel optimal ins Bild setzte.Auch das japanische Para-Skiteam trainierte vor kurzem im Happy Fitness – und hier war ein echtes "Sport-Kaliber" zu Gast: Der zweifache Paralympics-Sieger von Sotschi 2014, Kano Akira, absolvierte seine Trainingseinheiten.HF-Marketing-Chefin Dr. Stephanie Holzer: "Wir freuen uns immer wieder, prominente Sportler bei ihren Happy-Fitness-Zielen unterstützen zu dürfen und wünschen ihnen viel Erfolg für ihren weiteren Weg!"