Die Medaillenhamster im Eisschnelllauf

18.12.2016, 19:57 Uhr

Viola Feichtner, Viktoria Schinnerl und Gabriel Odor holten bei den ÖM Edelmetall!

Nächste Ziele



Sprinter im Team

Vier harte Bewerbe an zwei Tagen hatten Österreichs Eisschnellläufer bei den Allround-Meisterschaften in Innsbruck zu absolvieren. Die Siege gingen an die Favoriten und Titelverteidiger vom USC Innsbruck. Bei den Herren siegte Linus Heidegger, bei den Damen war Viola Feichtner aus Oberperfuss vor Viktoria Schinnerl aus Götzens erfolgreich."Mir ist es an beiden Tagen sehr gut gegangen. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Wir werden die guten Bedingungen auf der Innsbrucker Eisbahn in den nächsten Wochen nutzen um uns auf den zweiten Wettkampfblock gut vorzubereiten", berichtet Viola Feichtner, die bereits zum dritten Mal in Folge die Allround-Wertung für sich entscheidet. Sie gewinnt auch die Staatsmeisterschaften auf den Einzelstrecken über 1.500, 3.000 und 5.000 Meter. Über 500 Meter unterliegt sie zwar ihrer Teamkollegin Viktoria Schinnerl. Der Staatsmeistertitel über diese Distanz wurde aber bereits im Oktober bei den Sprintmeisterschaften vergeben.Auch der erst 16-jährige Gabriel Odor holte sich einen Titel – das Talent aus Grinzens siegte über die Sprintdistanz von 500 Metern und distanzierte dabei auch den neuen Allroundmeister Linus Heidegger um fünf Hundertstelsekunden!

(Endergebnis nach 500 / 5.000 / 1.500 / 10.000 Meter)1. Linus HEIDEGGER (USC Innsbruck) 161,500 PKT (38,98 / 6:54.55 / 1.54.32 / 14:19.18)2. Mathias HAUER (USC Innsbruck) 166,158 PKT (39,01 / 7:09.82 / 1:56.89 / 15:04.07)(Endergebnis nach 500 / 3.000 / 1.500 / 5.000 Meter)1. Viola FEICHTNER (USC Innsbruck) 182,449 PKT (44,21 / 4:36.50 / 2:12.89 / 7:58.60)2. Viktoria SCHINNERL (USC Innsbruck) 191,290 PKT (44,13 / 4:54.40 / 2:18.36 / 8:39.74)1. Gabriel ODOR (USC Innsbruck) 38.912. Linus HEIDEGGER (USC Innsbruck) 38.983. Mathias HAUER (USC Innsbruck) 39.011. Viktoria SCHINNERL (USC Innsbruck) 44.132. Viola FEICHTNER (USC Innsbruck) 44.211. Linus HEIDEGGER (USC Innsbruck) 1:54.322. Mathias HAUER (USC Innsbruck) 1:56.893. Gabriel ODOR (USC Innsbruck) 2:01.791. Viola FEICHTNER (USC Innsbruck) 2:12.892. Viktoria SCHINNERL (USC Innsbruck) 2:18.361. Viola FEICHTNER (USC Innsbruck) 4:36.502. Viktoria SCHINNERL (USC Innsbruck) 4:54.401. Linus HEIDEGGER (USC Innsbruck) 6:54.552. Mathias HAUER (USC Innsbruck) 7:09.823. Gabriel ODOR (USC Innsbruck) 7:38.501. Viola FEICHTNER (USC Innsbruck) 7:58.602. Viktoria SCHINNERL (USC Innsbruck) 8:39.741. Linus HEIDEGGER (USC Innsbruck) 14:19.182. Mathias HAUER (USC Innsbruck) 15:04.07