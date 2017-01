EM-Bronzemedaille für Christina Hengster

15.01.2017, 16:50 Uhr

Axamer Bobpilotin erfüllte sich bei den Europameisterschaften endlich den Medaillentraum!

Es war keine sportliche Sensation, die sich bei der Bob-Europameisterschaft in Winterberg ereignet hat. Schließlich zählt Christina Hengster zur Elite im Damenbob – und noch dazu klassierte sie sich bei den heurigen Weltcuprennen stets im absoluten Spitzenfeld und ließ die europäische Konkurrenz dabei hinter sich. So gesehen zählte die Axamerin auch zu den chancenreichen Titelkandidatinnen. Am Ende des Wettkampfs stand Christina Hengster mit Anschieberin Jennifer Onasanya als dritte auf dem Stockerl und erfüllte sich den Traum einer EM-Medaille.

Bronze gewonnen

Neue Anschieberin

"Wir haben Bronze gewonnen und nicht Gold verloren", stellte die Pilotin in Bezug auf alle Spekulationen fest. "Winterberg ist eine schwierige Bahn, die Witterungsverhältnisse waren unbeständig und noch dazu lagen wir bei der Kufenwahl vielleicht nicht ganz richtig." Im ersten Lauf gelang eine "richtig schöne Fahrt", so die Axamerin weiter: "Ich hatte das Gefühl, dass da noch was drin ist und habe es im zweiten Durchgang richtig laufen lassen – leider haben sich einige kleinere Fehler eingeschlichen!"Gesamt am sechsten Platz, mussten sich Hengster/Onasanya in der "bereinigten EM-Wertung" den Co-Favortinnen aus Deutschland sowie dem Überraschungsduo aus Russland geschlagen geben.Die Wahl der Anschieberin fiel bei diesem Rennen nicht auf die bisher mit Hengster fahrende Sanne Dekker, sondern auf ihre holländische Landsfrau Jennifer Onasanya. Sie ist die Anschieberin der zweiten österreichischen Pilotin Katharina Beierl, die nicht teilnehmen konnte. "In einer internen Ausscheidung hat sich Jennifer diesmal an stärker erwiesen", so Christina Hengster, die in nächster Zeit drei Weltcuprennen und die Weltmeisterschaften vor sich hat.