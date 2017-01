Freerider müssen sich in der Lizum gedulden

11.01.2017, 19:56 Uhr

Schlechte Wetterprognose erzwingt neuerliche Verschiebung – neuer Termin: 4. Februar!

Ein Extrembewerb stellt nicht die Rider, sondern auch die Organisatoren vor extreme Aufgaben. Um das Spektakel zu sichern, müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Der Schnee wäre jetzt da und sorgt auf allen Pisten für perfekte Bedingungen. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage muss der Auftakt der OPEN FACES FREERIDE CONTESTS 2017, der für kommendes Wochenende in der Axamer Lizum angesetzt war, aber weiter warten. Gestartet wird die Serie an Freeridecontests nun vom 20. bis 22. Jänner in Kappl/ Paznaun. Neuer Termin für den Bewerb in der Axamer Lizum ist der

Weitere Schneefälle angesagtMusste bereits der ursprüngliche Auftakt-Termin in der Axamer Lizum verschoben werden, so heißt es für die Rider der OPEN FACES FREERIDE CONTESTS auch zum Ersatztermin am 14. Jänner Füße stillhalten. Nach einem Blick auf die Wetterkarte ist sich die OPEN FACES-Crew einig, dass am kommenden Wochenende nicht an einen Contest zu denken ist. Durch den prognostizierten Schneefall und die schlechte Sicht ist die Austragung eines sicheren Bewerbes unmöglich. Der Termin für den Contest-Stopp nahe der Tiroler Landeshauptstadt verschiebt sich daher um weitere drei Wochen auf den 4. Februar.Neuer Spot für den AuftaktDamit soll der der Startschuss für die OPEN FACES FREERIDE CONTESTS 2017 in Kappl/Paznaun fallen. Dort findet vomein 2*FWQ und ein 2*FJT-Bewerb statt. Bevor es dann Anfang Februar in der Axamer Lizum ernst wird, wartet vom 27. bis 29. Jänner der 1*OPEN FACES HOCHKAR auf seine Teilnehmer.