31.01.2017, 00:00 Uhr

Gut gespielt – aber keine Punkte

Gleich zwei Heimspiele standen für den MRCT EC Götzens in der Vorwoche auf dem Programm. Die Götzner schlugen sich beide Male hervorragend, für Punktezuwachs in der Tabelle reichte es aber nicht. Am Dienstag unterlagen die Cracks dem EC Kitzbühel II mit 6:7. Die Heimischen konnten mehrmals einen Rückstand aufholen, ehe die Kitzbüheler in der letzten Minute den Siegestreffer erzielten.

Am Samstag hatten die Götzner den Tabellenführer aus Weerberg zu Gast und boten dem der Papierform nach übermächtigen Gegner Paroli. Dennoch setzten sich die Gäste am Ende mit 5:3 durch. In der Tabelle liegen die Götzner damit weiterhin auf dem 5. Platz.

Das nächste schwere Heimspiel steht für den EC Götzens am 31. Jänner gegen den EC Kufstein II, der auf dem zweiten Tabellenplatz liegt, auf dem Programm.

