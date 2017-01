Hornschlittenrennen für einen guten Zweck

20.01.2017, 21:56 Uhr

29. Stiglreither Hornschlitten- und Klumperrennen in Oberperfuss/Rangger Köpfl!

Ein Hornschlittenrennen, wo jeder mitmachen kann, mit Spaß undguter Unterhaltung, und das alles für einen guten Zweck? Gibt's das? Jawohl, das gibt es!Der für erstklassige Veranstaltungen bekannte Hornschlittenverein Stiglreith organisiert das 29. Klumper und Hornschlittenrennen am Rangger Köpfl. Neugierige und begeisterte Hobbysportler sind amab 9 Uhr herzlich eingeladen, an diesem Event teilzunehmen. Wie jedes Jahr kommt der gesamte Reinerlös dieser Veranstaltung einem sozialen Zweck zu Gute. Menschen in Notsituationen soll somit schnell und unbürokratisch geholfen werden.Alle Teilnehmer treffen sich am Renntag ab 9:00 Uhr am Parkplatz Stiglreith. Start ist ab 12:30 Uhr bei der Rosskogelhütte, die Rennstrecke führt über dieRodelbahn bis zum Parkplatz Stiglreith. Nach dem gemütlichen Ausklanggeht´s zur Preisverteilung in das Restaurant Stiglreith. Dort können auch dieeinzigartigen Tombolapreise eingelöst werden.Es sind Leihschlitten vorhanden, diese müssen aber rechtzeitig reserviertwerden. Anmeldungen nimmt Martina Kofler unter Tel. 0699 192 868 72 entgegen. Nachnennungen und Schlittentransport sind bis 10:30 Uhr möglich. Der Liftbetrieb endet an diesem Tag um 16:30 Uhr.Weitere Informationen findet man auch unter http://facebook.com/HSVStiglreith