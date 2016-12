Kathrin Unterwurzacher als "Türkei-Legionärin"

18.12.2016, 11:37 Uhr

Sportkameradschaft jenseits politischer Querelen: Tiroler Judo-Kämpferin holte in der "Golden League" mit Galatasaray Istanbul die Bronzemedaille!

In Zeiten, in denen die politischen Kontakte mit der Türkei belastet sind, schreibt der Sport wieder einmal eine bemerkenswerte Geschichte: Judo-Ass Kathrin Unterwurzacher (Judozentrum Innsbruck) kämpfte als "Legionärin" bei der European Club Championships – Golden League 2016 für das türkische Team Galatasaray S.K. Istanbul und holte mit diesem Team die Bronzemedaille. Die Innsbruckerin stellte ihre Stärke einmal mehr klar unter Beweis konnte all ihre Kämpfe souverän gewinnen.Die knappe 2:3-Niederlage in der ersten Runde gegen das französische Team Red Star Club de Champigny konnte sie noch nicht verhindern. Unterwurzacher hatte erst in der Trostrunde gegen den Russischen Club Dinamo RNO-Alania Vladikavkaz ihren ersten Einsatz. Im kleinen Finale gab es gegen den Schweizer Judo Club Cortaillod einen 3:2-Sieg.