Kein Geburtstagsgeschenk für Christina

04.02.2017, 22:08 Uhr

Axamer Bobpilotin beendete das Weltcuprennen in Innsbruck/Igls auf Platz 8!

Am 31. Geburtstag von Christina Hengster kam die Axamerin mit Anschieberin Sanne Dekker beim vorletzten Weltcup-Rennen der Saison in Innsbruck/Igls nicht über einen achten Platz hinaus. „Mit dem Start bin ich zufrieden, aber leider war es nicht das Ergebnis, das wir uns erwartet haben!“, so Hengster. „Wir wollen aber den Kopf nicht hängen lassen und bis zur WM hoffen wir, dass wir die Fehler gefunden haben“. Bei der Weltmeisterschaft im deutschen Königssee will das Bobteam Hengster nach einer kurzen Pause wieder voll angreifen.Platz 1 ging zum 4. Mal in Folge an Meyers Taylor aus den USA, die damit auch Christina Hengster vom 3. Gesamtweltcup-Platz verdrängt!