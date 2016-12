Kufsteiner Torgewitter über dem EC Götzens

27.12.2016, 20:23 Uhr

Erste schwere Niederlage für die Götzner nach dem Aufstieg in die Landesliga – Devise für das nächste Spiel: "Abhaken"!

Faktum: Der Mrct EC Götzens hat nach dem Aufstieg in die Landesliga bisher gute Figur gemacht und durchaus Ligareife unter Beweis gestellt. Im Spiel gegen den Tabellenzweiten HC Kufstein II war man von Haus aus in der Außenseiterrolle, wenngleich die Götzner im Hinspiel in Kufstein erst in der Overtime mit 7:8 die Segel streichen mussten (Detail am Rande: Auch gegen Tabellenführer Weerberg gab es erst in der Overtime eine Niederlage).

Übermächtiger Gegner

"Waren nicht anwesend"

Nächstes Spiel

Am Montagabend verließ Götzens-Goalie Simon Zavadil nach 17:46 Spielminuten im ersten Drittel seinen Kasten – im Eishockey ein deutliches Indiz, dass weder der Tormann noch seine Vorderleute dem an diesem Abend übermächtigen Gegner etwas entgegenzusetzen hatten. Bei 0:6 war Schluss für den Schlussmann – und auch der zweite Golaie Christoph Mader hatte den undankbarsten Platz auf der Eisfläche. Am Ende des Torgewitters, dass sich über die Götzner ergoss, stand eine 3:17-Niederlage. Einige Lichtblicke gab es lediglich im zweiten Drittel, in dem die Götzner drei Tore beisteuern konnten. Dem Offensivschwung der Unterläder war an diesem Abend aber niemand gewachsen.Auch Trainer Tobias Stocker musste eine nüchterne Bilanz ziehen: "Wir haben gespielt, als wären wir gar nicht anwesend!" Der Blick geht allerdings nach vorne, weil ohnehin keine Zeit für langes Nachdenken bleibt: "Dieser Spieltag wird aus dem Kalender gestrichen", so der Coach. "Hart trainieren und in den nächsten Spielen wieder mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung punkten – das muss unser Ziel sein!"Gelegenheit zum Punkten gibt es bereits am kommenden Freitag, dem 30. Jänner, an dem der EC Götzens um 19.30 Uhr den Tabellenvierten EC Kitzbühel zu Gast hat!