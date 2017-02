Langlauf-Schnupperkurs für VolksschülerInnen in Grinzens

03.02.2017, 20:07 Uhr

Wintersportverein setzte eine Initiative, die von den SchülerInnen begeistert angenommen wurde!



Sieg für Karl Brecher

Der Wintersportverein Grinzens setzt bekanntlich nicht nur im Skilauf oder beim Rodeln Akzente, sondern widmet sich auch dem Langlauf. Auch der "Volksbiathlon", der bereits zur Tradition zählt, widmet sich dieser Sportart. Grinzens ist außerdem der Heimatort von "Langlauflegende" Karl Brecher. Die jüngste Initiative lag daher auf der Hand, berichtet WSV-Obmann Jakob Annewanter: "Wir haben für die 4. Klasse der Volksschule mit Lehrerin Nina Peer einen Schnupperkurs unter der Leitung von Karl Brecher angeboten. Ende Jänner wurden die traumhaften Wintertage auf der bestens präparierten Loipe in Untergrinzens dazu genützt."Die Ausrüstung wurde vom Wintersportverein zur Verfügung gestellt – und das Projekt wurde zum vollen Erfolg, so Jakob Annewanter: "Der Kurs fand großen Anklang: Kinder, Lehrerin und Trainer waren mit Begeisterung dabei!"Apropos Karl Brecher: Der Routinier vom WSV Grinzens war vor kurzem auch beim Ski-Trail Tannheimtal mit dabei und siegte in seiner Altersklasse M70 über die 13-km-klassisch Distanz überlegen. Damit man diese Leistung richtig einordnen kann: In der Gesamtwertung klassierte sich Brecher in einer Zeit von 29:40,8 min. unter 93 Teilnehmern alle Altersklassen auf dem grandiosen 37. Gesamtrang und hat damit zahlreiche wesentlich jüngere Konkurrenten klar hinter sich gelassen.Seine Erfahrung gibt er aber nicht nur – wie oben zu lesen – an die Jugend weiter: Vor kurzem reiste er in die Ramsau, um dort einen blinden Athleten zu trainieren und für die österreichischen Meisterschaften vorzubereiten!