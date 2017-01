31.01.2017, 00:00 Uhr

Platz am Stockerl für Fettner

Skispringer Manuel Fettner lachte vom Stockerl. Mit der dritten Platz im Einzelbewerb in Willingen prolongierte der Birgitzer seine gute Form. Auch im Teambewerb trug "Fetti" mit erstklassigen Sprüngen zum zweiten Platz der Österreicher bei.

Speed-Spezialistin Stephanie Venier aus Oberperfuss setzte sich am Wochenende in Cortina d'Ampezzo wieder erstklassig in Szene: In der Abfahrt klassierte sie sich auf dem 12. Rang – und im SuperG war sie auf Platz 6 wieder ganz nahe am Podest!

Nicht ganz zufrieden zeigte sich das Damenbob-Duo Christina Hengster/Sanne Dekker, die sich in Königssee mit dem achten Platz zufrieden geben mussten. "Ohne erkennbaren Fehler mit Rückstand im Ziel – das verlangt nach einer Analyse", so die Pilotin aus Axams.

