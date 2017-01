RODEL-WAHNSINN! Zweite Goldmedaille für Wolfi Kindl!

29.01.2017, 13:45 Uhr

Der Natterer Rodler krönt sich zum König der Weltmeisterschaft!

Die Konkurrenz holte das Letzte aus sich heraus – aber sowohl Roman Repilov aus Russland als auch Roland Fischnaller aus italien und die gesamte deutsche Elite hatten am Ende des Rennens das Nachsehen! Wolfgang Kindl demonstrierte in außerirdischer Manier seine derzeitige Überlegenheit im Igler Eiskanal, baute auf jedem Meter mehr Geschwindigkeit auf und leistete sich keinerlei Nachlässigkeiten. Die Belohnung folgte auf dem Fuße: Bahnrekord im ersten Lauf und ein zweiter Durchgang, der die Nervenstärke und das Leistungsvermögen des Athleten aus Natters untermauerte – die zweite Goldmedaille für Wolfgang Kindl verwandelte den Zielbereich in ein Tollhaus! Der zweifache Weltmeister wurde vom gesamten ÖRV-Team noch im Auslaufbereich gefeiert und auf Schulter getragen!