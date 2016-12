Sieg für Breitenbach beim Völser Blasiusturnier

02.12.2016, 21:44 Uhr

Bei diesem wohl größten Turnier im Großraum Innsbruck nahmen neben den besten Tiroler Teams auch Mannschaften aus Bayern, Südtirol und Vorarlberg teil. Die handgeschnitzte Blasius-Trophäe blieb in Tirol, aber speziell das Finale war an Spannung nicht zu überbieten. Erst in der letzten Kehre holten sich Robert Köpf, Heinz Hell, Peter Gschwentner und Anton Gschwentner vom Team EV Breitenbach 1 den Turniersieg vor dem ESV Fritzens. Ein Sieg mit besonderem Wert: Bei einem Sieg der Fritzner wäre die Wandertrophäe endgültig in deren Besitz übergegangen. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich der SV Steinach gegen den EV Breitenbach 2 durch.Die Vizebürgermeister Anton Pertl und Walter Kathrein nahmen gemeinsam mit SK-Völs-Obmann Gilbert Kapferer sowie Stocksport-Obmann Walter Zuser die Siegerehrung vor.