Spinning-Special für die Erdbebenopfer in Italien

25.01.2017, 21:29 Uhr

Im Happy Fitness in Innsbruck wird wieder für einen guten Zweck in die Pedale getreten!

Amfindet von 18 bis 21 Uhr ein "Spinning-Special" im Happy Fitness (Mitterweg, Innsbruck, über MERKUR-Markt) für die Erdbebenopfer in Mittelitalien statt.Gemeinsam mit den zertifizierten Spinning-Trainern Massimo Gelardi und Sebastian Watzek (kommt extra als Guest Instructor aus Deutschland) können sich alle begeisterten Radler beim „Candle Ride“ abstrampeln. Bei dieser Veranstaltung wird also nur bei Kerzenschein geradelt. Alle TeilnehmerInnen können drei Stunden "spinnen" oder auch nur eine oder zwei Stunden mitfahren.Um mitzumachen, muss man kein Happy Fitness Mitglied sein. Für nur 15 € nimmt man am Event teil und kann gleichzeitig auch die Einrichtungen im Studio kostenlos benutzen.Für alle Happy Mitglieder beträgt das Nenngeld nur 5 €. Alle Teilnehmer erhalten ein kostenloses Elektrolygetränk & Verpflegung!Der Erlös dieser Aktion wird den Erdbebenopfern in Italien gewidmet!Alle Interessierten können sich an der Happy Rezeption, telefonisch unter 0512 / 28 38 33 oder per E-Mail unter verwaltung@happyfitness.at anmelden.