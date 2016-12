SUUUPER: 6. Platz für Stephanie Venier

18.12.2016, 13:52 Uhr

22-jährige Oberperferin wird in Val D'Isere im Super-G beste Österreicherin!

Eine großartige Darbietung lieferte Stephanie Venier beim heutigen Weltcup-Super-G im französischen Val d'Isere: Die Oberperferin klassierte sich auf dem hervorragenden 6. Platz und wurde somit beste Österreicherin. Unmittelbar nach dem Rennen räumte Venier zwar ein, dass "der Abstand doch ein bissl" groß ist – aber diese Einschätzung erwies sich letztlich als Trugschluss. Die Zeitdifferenz bezog sich letztlich lediglich auf die Dominatorin Lara Gut aus der Schweiz sowie auf die zweitplatzierte Tina Weirather aus Lichtenstein, die an diesem Tag in einer anderen Liga unterwegs waren.Bereits auf die drittplatzierte Elena Curtoni betrug der Abstand weniger als eine halbe Sekunde – da darf man mit Fug und Recht bereits in Richtung Stockerlplätze blicken.Auch in der Abfahrt am Freitag war Stephanie wieder voll mit dabei. Dort schrammte sie auf Platz elf liegend knapp an den Top-10 vorbei und komplettierte damit ein überaus starkes Mannschaftsergebnis der ÖSV-Speed-Damen!