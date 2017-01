Tolle Highlights im Tiroler Wintersport

01.01.2017, 12:00 Uhr

Vierschanzentournee, Rodel-Weltmeisterschaft und die Biathlon-WM – da ist was los!

Zeitplan

Alle Wintersportfans können sich auf tolle Höhepunkte zu Beginn des neuen Jahres freuen. Los geht's traditionell mit dem Bergisel-Springen im Rahmen der 65. Vier-Schanzen-Tournee. Die weltbesten Flieger werden am Mittwoch, dem 4. Jänner wieder alle Register ziehen – und natürlich wollen auch die Österreichern Manuel Fettner und Andi Kofler – im Kampf um den Sieg mitreden.TrainingQualifikationProbedurchgang (50 Teilnehmer)1. Wertungsdurchgang (50 Teilnehmer)Finale der Top-30, darunter auch über den Ticket-Vorverkauf (unbedingt empfehlenswert), finden Sie auf www.bergiselspringen.at



Der "mobile Startschlitten" tourt bereits durch das Land – Ende Jänner geht es dann auf die Bahn! (Foto: Hassl)

Zeitplan



Im prächtigen neuen Stadion in Hochfilzen trifft sich im Februar die Biathlon-Elite! (Foto: ÖSV)

Loipenjäger im WM-Einsatz

Action im EiskanalVom 26. bis 29. Jänner 2017 steht der olympische Eiskanal in Igls im Mittelpunkt der Sportwelt. Die 47. FIL-Weltmeisterschaften im Rennrodeln bringen nicht nur hochklassige Wettkämpfe, sondern auch ein gewaltiges Rahmenprogramm. kreativen Showeinlagen, Live-Musik im Besucherzelt und ein Promi-Rodelrennen sind nur einige Programmpunkte. Für die kleinsten Gäste wird ein umfangreiches Kinderprogramm mit Stationen entlang der Bahn und professioneller Betreuung gebotenEröffnungszermonie in Innsbruck (Altstadt)Sprintbewerbe, anschl. SiegerehrungDamenbewerbDoppelsitzerbewerb, anschließend SiegerehrungenHerrenbewerbTeam-Staffel, anschließend Siegerehrung und Schlusszeremoniezur Rodel-WM gibt es auf www.rodelwm17.at Am 8. Februar werden in Hochfilzen/Tirol die IBU Weltmeisterschaften Biathlon 2017 feierlich eröffnet. Eine ganze Region freut sich auf die dritten internationalen Titelkämpfe im Pillerseetal. „Wir können in Hochfilzen auf ein bewährtes und erfahrenes Organisationsteam zurückgreifen. Zudem wurde mit dem rundum erneuerten und baulich ergänzten Stadion zweifellos eine neue 'Landmark' für den Biathlonsport geschaffen", blicken Prof. Peter Schröcksnadel und Dr. Klaus Leistner, die Geschäftsführer der WM-Gesellschaft, dem Biathlon-Saisonhöhepunkt im kommenden Februar mit großer Freude entgegen.Das Stadion in Hochfilzen... erstrahlt pünktlich vor dem Saisonhöhepunkt, der von 8. bis 19. Februar 2017 dauert, in neuem Glanz und lässt sowohl für die Teams aus circa 40 Nationen, als auch für die Zuschauer keine Wünsche offen. „Wir sind für die WM bereit und freuen uns auf ein riesiges, fröhliches und familiäres Sportfest", strahlte Projektleiter Franz Berger nach dem IBU Junior Cup95.000 KartenverkauftFür gute Stimmung im Stadion dürfte gesorgt sein, denn der Kartenvorverkauf verspricht für die WM ein wahres Fanspektakel. "Bereits jetzt sind 95.000 Karten verkauft und die Telefone stehen nicht still", freut sich das Organisationsteam über das rege Publikumsinteresse. Aus sportlicher Sicht versprechen die internationalen Titelkämpfe Spannung pur. Neben atemberaubenden Duellen um Gold, Silber und Bronze dürfen sich die Zuschauer auch auf attraktive Side Events freuen.Weitere Informationen finden Sie auf www.hochfilzen2017.at