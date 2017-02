Tolle Leistungen bei der 5. Rangger-Köpfl-Trophy

01.02.2017, 19:58 Uhr

Dominik Salcher und Alexandra Hauser holten sich die Tagessiege auf der selektiven Strecke!

Bei besten Bedingungen veranstaltete der SV Oberperfuss-Sektion Rad die 5. Rangger-Köpfl-Trophy – das Skitouren Nightrace in Oberperfuss!Die zahlreichen Zuschauer zeigten sich nicht nur vom einmaligen Panorama begeistert, sondern auch von Topleistungen der 82 StarterInnen. Die Schnellsten bewältigten die sehr selektive Strecke in gut 37 Minuten – der Streckenrekord aus dem Vorjahr hat aber sowohl bei den Herren als auch bei den Damen weiter Bestand!

Podestplätze

Dankadressen

Nach 920 hm erreichte Dominik Salcher (Team Intersport Patrick) in einer Zeit von 37,10 min. als Sieger das Ziel auf der Rosskoglhütte. Knapp dahinter passierte Philipp Brugger (SV Sistrans, 37,48 min.) vor Ivan Paulmichl (Seebacher/La-Sportiva-Rennteam, 39,08 min.) die Ziellinie. In der Damenklasse setzte sich Alexandra Hauser (Team Intersport Patrick) in 45,53 Minuten klar durch. Manuela Hartl (Hervis Garmisch-Partenkirchen, 47,55 min.) und Kirstin Varnecke (DAV Murnau, 49,44 min.) landeten auf den weiteren Podestpätzen.Auch die vereinseigenen Athleten zeigte ihre Klasse und landeten in der Klasse "Herren 5" einen Dreifachsieg: Reinhard Hurth (42,16) siegte vor Mario Herburger (43,23) und Helli Praxmarer (43,30 Minuten). Hans Riegler (49,31) musste sich in seiner Klasse nur Peter Fluger geschlagen geben. "Urgestein" Franz Senfter war nach einer Stunde und zehn Minuten im Ziel – mit 76 Jahren eine grandiose Leistung!Klaus Haider, sportlicher Leiter des SVO-Rad: "Herzliche Gratulation allen AthletInnen zu ihren tollen Leistungen. Ein Danke geht an alle Sponsoren für ihre Unterstützung sowie an alle vereinsinternen HelferInnen und Freunde des Radclubs, ohne deren Hilfe die Organisation eines solchen Events nicht möglich wäre!"Viele weitere Fotos sowie die kompletten Ergebnislisten finden Sie auf http://sv-oberperfuss.at/rad/5-rangger-koepfl-trophy-bericht-u-bilder-zum-skitouren-night-race/