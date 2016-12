Toller Tournee-Auftakt: Sieg für Kraft, 3. Hayböck – und Manuel Fettner wird Fünfter!

30.12.2016, 18:51 Uhr

Ein tolles Ergebnis lieferte auch Manuel Fettner aus Birgitz, der mit zwei großen Sätzen auf dem fünften Platz landete und damit in der Tourneewertung noch voll mit dabei ist! Ebenfalls stark: Andi Kofler – der Stubaitaler katapultierte sich im zweiten Durchgang nach vorne und belegte schlussendlich den 11. Rang!Weiter geht's am Neujahrstag in Garmisch – und dann übersiedelt der Tour-Tross mit den österreichischen Fliegern nach Innsbruck, wo am 4. Jänner 2017 das Bergiselspringen den ersten großen Höhepunkt der Sportveranstaltungen in Tirol liefert!