Fix: BAUHAUS baut in Völs

11.01.2017, 21:02 Uhr

Fachmarktzentrum erweitert die CYTA-Einkaufsstadt – Spatenstich findet am 25. Jänner statt!

Neue Dimension

Es handelt sich um ein Kapitel mit einer langen Vorgeschichte, weiß Bgm. Erich Ruetz: "Im Jahr 2009 habe ich das Bürgermeisteramt übernommen – und damit auch die Planungen und Vorarbeiten für einen Baumarkt in unserem Gewerbepark! Jetzt steht der Startschuss für die Umsetzung eines BAUHAUS Fachzentrum unmittelbar bevor!""Die neue Dimension für preis- und qualitätsbewusste Hand- und Heimwerker" – so beschreibt das Unternehmen mit Firmensitz in Oberösterreich, das mittlerweile in 19 Ländern 260 Mal vertreten ist, das aktuelle Projekt. In optimaler Lage entsteht an der CYTA-Straße (Westseite, gegenüber Elektro Schuler und neben MPREIS-Zentrale) ein BAUHAUS Fachzentrum für Geschäfts- und Privatkunden. 15 Fachabteilungen mit einem Sortiment von über 120.000 Qualitätsprodukten für Werkstatt, Haus und Garten werden auf mehr als 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche (Gesamtfläche: 24.000 Quadratmeter) ausgeführt.

Ideale Ergänzung

Konzentration auf das Wesentliche

Die "Hausaufgaben" wurde bereits erledigt, berichtet Bgm. Erich Ruetz, der seine Freude über das Projekt nicht verhehlen will: "Das neue BAUHAUS stellt eine ideale Ergänzung sowohl des Handels- und Gewerbestandortes Völs als auch der CYTA-Einkaufsstadt dar. Der lange Weg, den wir gehen mussten, hat sich gelohnt. Viele Verhandlungen mit privaten Grundbesitzern, der ASFINAG, der Landesstraßenverwaltung etc. waren neben der Erledigung vieler anderer Aufgaben notwendig. Nicht zuletzt wurde durch die Errichtung des neuen Kreisverkehrs eine optimale Verkehrsanbindung hergestellt. Am Mittwoch, dem 25. Jänner wird der Spatenstich erfolgen und damit ein weiterer Meilenstein in Völs gesetzt!"Das neue BAUHAUS in Völs wird ausschließlich Produkte aus den Bereichen Werkstatt, Haus und Garten führen, gibt die BAUHAUS-Geschäftseitung bekannt und beschreibt die Kriterien wie folgt:Bei "Bauelementen" und "Baustoffen" werden nicht nur Bauherren, sondern auch Handwerker und Gewerbetreibende fündig. In der Fachabteílung für "Eisenwaren" gibt es eine Auswahl von über 10.000 Produkten – von Dübeln und Schrauben über Profile und Metallregalsysteme bis hin zu ganzen Gerüsten. "Elektro" und "Elektroinstallationen" bieten von der einfachen Batterie bis zum Verteilerkasten alles, was der Kunde für sein Vorhaben benötigt. Bei "Farben, Tapeten und Galerie" gibt es viele Produkte zur Verschönerung der vier Wände. Die Fachabteilungen "Holz" und "Leuchten" begeistern mit einer Riesenauswahl, die keine Wünsche offen lassen wird. "Parkett, Laminat, Paneele" und "Fliesen" stellen die neuesten Trends vor und verdeutlichen anhand vieler Beispiele, wie ein Bodenbelag wirkt. In den Fachabteilungen für "Sanitär" und "Sanitärinstallationen" finden die Kunden alles rund um Bad und Küche. Bei "Werkzeuge/Maschinen" gibt es vom Abrisshammer bis zur Zange alles, was das Herz begehrt. Im großzügig angelegten BAUHAUS Stadtgarten zeigt das Unternehmen alles rund um die Erholungsoase Garten.