Neue Ausgabe des MPREIS Kundenmagazins

24.11.2016, 17:20 Uhr

„Rezept des Moments“ zum Thema „Back to the Roots“

MPREIS Kunden erhalten ab einem Einkaufswert von 10 Euro an der Kassa kostenlos das neue Kundenmagazin „Rezept des Moments“ mit 18 außergewöhnlichen Rezepten für saisonales Wurzel- und Wintergemüse, aber auch zum natürlichen Konservieren zuhause. Das aktuelle Magazin beinhaltet interessanter Beiträge rund um die Themen winterliches Wurzelgemüse, natürliche Vorratshaltung rund um die Welt, Energiesparen und Tipps der „regionalen“ Bloggerin Tina Halder wie man gesund und fit durch den Winter kommt.

Food for Thought

Rezepte für die Jahreszeit

Alle Rezepte auch online

MPREIS setzt sich kritisch und niveauvoll mit zeitgeistigen Themen rund um Ernährung und bewusstem Lebensstil auseinander. Über Grafik und Fotografie wird eine spezielle und ganz persönliche Ästhetik entwickelt. Getreu dem Motto „regional, saisonal, originell“ ist jede Ausgabe einem Schwerpunktthema gewidmet.In der aktuellen Ausgabe gibt es typische Winterthemen: Wurzelgemüse, natürliche Vorratshaltung, herzhafte Eintöpfe für den Winter. Diesmal dreht sich alles um saisonales Wurzelgemüse und deren abwechslungsreiche Zubereitung zu Frischkost, Suppen, Eintöpfe, Eingemachtem, Fleisch und Süßem.Ein wichtiges Kriterium für die Rezepte ist Originalität und Einfachheit in der Umsetzung. Die Themen der redaktionellen Beiträge setzen sich inhaltlich in den Rezepten fort. Die Tiroler Expertin für natürliches Konservieren, Rosemarie Zehetgruber, hat drei Rezepte und einen Buchtipp verfasst. Die restlichen Rezepte wurden von Kathrin Koschitzki entwickelt, die auch alle Gerichte fotografisch in Szene gesetzt hat. Die zahlreichen Illustrationen stammen von der in Berlin lebenden Spanierin Irene Gonzalez.Ab sofort ist die neue Ausgabe „Rezept des Moments“, das Kundenmagazin von MPREIS, ab einem Einkauf von 10 Euro gratis erhältlich. Allerdings nur kurze Zeit, denn die Auflage von 100.000 Stück ist meist schon nach wenigen Tagen vergriffen.Daher sind alle bisherigen Ausgaben des Kundenmagazins im pdf-Format auf der Website www.mpreis.atabrufbar.