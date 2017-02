Neuer MPREIS-Markt in Südtirol

12.02.2017, 22:40 Uhr

18. Markt des Familienunternehmens mit Standort in Südtirol wurde vor kurzem eröffnet.

Anfang Februar eröffnete am Bozner Hausberg Ritten, in der Nähe der Rittner Seilbahn im Ortsteil Oberbozen, der neueste MPREIS. Für das Tiroler Familienunternehmen ist diese Filiale bereits der 18. Standort in Südtirol.MPREIS setzt stark auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Neben zahlreichen Tiroler und österreichischen Markenartikeln bietet MPREIS in Südtirol auch eine große Auswahl an Südtiroler und italienischen Qualitätsprodukten an. Zugleich werden in Österreich über 100 Südtiroler Lebensmittel in den MPREIS Märkten vermarktet.Unter der regionalen Tiroler Bio-Marke „BIO vom BERG“ sind in allen MPREIS Märkten auch einige Südtiroler Bio-Produkte erhältlich. Das Angebot erstreckt sich von Südtiroler Bio-Äpfeln über Bio-Freiland-Eier bis zu Bio-Joghurts.Neben „BIO vom BERG“ und der österreichischen Bio-Linie „natürlich für uns“ gibt es, wie schon seit längerem bei MPREIS in Österreich, jetzt neu in den Südtiroler MPREIS Filialen das beliebte Bio-Label ALNATURA.

Vinothek & Premium-Feinkost

Pures Brot der hauseigenen Bäckerei Therese Mölk

Ökologisch nachhaltig

Ein besonderes Highlight im neuesten Südtiroler MPREIS ist die „MPREIS Vinothek“ mit sorgfältig vom Sommelier selektionierten Weinen zu sehr attraktiven Preisen, darunter 150 Südtiroler Weine sowie ausgewählte italienische und internationale Weine.Die Feinkost-Frische-Abteilung mit gut geschultem und freundlichem Personal bietet österreichische und italienische Wurst- und Käse-Spezialitäten mit besonderem Service. Ofenfrisches Brot und Gebäck vervollständigen das Angebot.Inspiriert von der Slowfood-Bewegung wird in der hauseigenen Bäckerei Therese Mölk eine Vielzahl von klassischen und innovativen Brotsorten völlig ohne künstliche Zusatzstoffe, Emulgatoren, Farbstoffe gebacken -erhältlich in allen MPREIS Filialen. Der Unterschied lässt sich schmecken, das Brot bleibt deutlich länger frisch und ist besonders bekömmlich.Alle MPREIS Märkte in Österreich und Südtirol werden mit Ökostrom aus regionaler Wasserkraft versorgt. MPREIS setzt stark auf Sonnenenergie und ist inzwischen der größte Photovoltaik-Betreiber in Österreich.