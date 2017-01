Personelle Änderungen im "dasMEI"-Hotel in Mutters

14.01.2017, 19:37 Uhr

Hotelinhaber trennte sich kurz nach der Eröffnung vom Direktor und dessen Assistentin!

Kurz nach der Eröffnung gibt es personelle Änderungen im neuen "dasMei"-Hotel in Mutters – das Gesamtkonzept bleibt allerdings weitgehend unverändert und somit so wie im BEZIRKSBLÄTTER-Bericht der Vorwoche beschrieben (den Bericht finden Sie auf www.meinbezirk.at/1981629 ). Inhaber Xun Ou Wu trennte sich überraschend von Hoteldirektor Silvano Jäger und dessen Assistentin, nachdem es zu Auffassungsunterschieden gekommen ist. "Es ist für mich natürlich eine große Enttäuschung", so Silvano Jäger. "Ich war von Beginn der Umbauarbeiten involviert und habe meine ganze Kraft in diesen Umbau investiert. Meine Vorstellungen betreffend der Führung eines Hotels der Vier-Sterne-Kategorie wurden vom Inhaber aber nicht mehr geteilt."

Keine Konzeptänderung

Lob für Ex-Direktor

Xun Ou Wu will langfristige Änderungen im Konzept des " Medical Selfness Hotels " nicht bestätigen. "Die Zimmerpreise werden kurzfristig gesenkt, um Gästen einen Anreiz bieten zu können und die Auslastung zu garantieren", so der Inhaber. "Im Gastrobereich wird es kein reines China-Restaurant geben. Wir wollen im Restaurant mit einem Gourmetmenü und einer internationalen Karte höchsten Standard bieten und damit sowohl unsere Hotelgäste als auch die einheimische Bevölkerung ansprechen. Der medizinische Sektor wird inklusive der Arztordination so wie vorgesehen im Februar eröffnet und steht ebenso den Gästen wie auch den Einheimischen zur Verfügung."Über den inzwischen ausgeschiedenen Direktor gibt es kein böses Wort aus dem Mund des Hotelinhabers – das Gegenteil ist der Fall. "Die Trennung so kurz nach der Eröffnung ist auch für uns sehr schmerzlich. Silvano Jäger hat hier sehr viel geleistet – ich bedauere sehr, dass er die Maßnahmen nicht mittragen wollte. Für die Zukunft wünschen wir ihm jedenfalls alles Gute." Bis zur Bestellung eines neuen Direktors hat Xu Ou Wus Gattin Ai Mei Zhang die Geschäftsleitung übernommen.