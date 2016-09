Über 90 neue Lehrlinge starteten ihre Ausbildung bei MPREIS

30.09.2016, 21:44 Uhr

Auftaktveranstaltung am Firmensitz in Völs diente dem Kennenlernen des Unternehmens!

Das regionale Familienunternehmen MPREIS freut sich über viele neue Lehrlinge. Mehr als 90 Jugendliche haben in den vergangenen Wochen ihre Lehrausbildung bei MPREIS und BAGUETTE gestartet. Der Großteil ist im Einzelhandel tätig, aber auch im Büro und als Konditorin begannen neue Lehrlinge. Kürzlich trafen sich die jüngsten Mitarbeiter zur Auftaktveranstaltung, dem ersten firmeninternen Seminartag, in der MPREIS Verwaltung in Völs um den Unternehmensstammsitz und die Lehrlingsverantwortlichen kennen zu lernen.

Viele Bewerbungen

Sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten

Schnuppern jederzeit möglich

Als Ausbildungsstätte ist MPREIS besonders beliebt. 2016 haben sich 350 Jugendliche für eine Lehrstelle bei MPREIS und BAGUETTE beworben. Den interessierten Jugendlichen wird vorab die Möglichkeit geboten bei einem mehrtägigen Praktikum den zukünftigen Lehrberuf kennen zu lernen. Lehrlingsausbildung hat einen hohen Stellenwert und eine lange Tradition. Zusätzlich zur abwechslungsreichen Ausbildung können während der gesamten Lehrzeit Prämien in Höhe von 4.000 Euro erreicht werden.Die heutigen Lehrlinge sind bei MPREIS und BAGUETTE die Führungskräfte von morgen. Bevorzugt aus den eigenen Reihen werden leitende Funktionen besetzt. Mit mehr als 250 Filialen, davon viele in ländlichen Gebieten, kann MPREIS den Mitarbeitern in der Nähe ihres Wohnorts einen sicheren Arbeitsplatz bieten.2015 wurde das familiengeführte Unternehmen MPREIS zum bestem Arbeitgeber Tirols gekürt.Interessenten an einer qualifizierten Lehre im Jahr 2017 können gerne für ein paar Tage in ausgewählten Filialen von MPREIS oder BAGUETTE mitarbeiten um die Arbeitsaufgaben in der Praxis kennen zu lernen. Im Jänner 2017 startet mit dem große MPREIS-Lehrlings-Opening die Bewerbungsphase fürs nächste Jahr.Alle Infos zur Lehrlingsaufnahme gibt es im Internet: www.mpreis.at